Украина может производить 3 миллиона дронов в год, но для этого необходимо финансирование, — Минстратегпром

Государство может покрыть только часть этих потребностей, а остальные закрывают зарубежные партнеры.

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Украина имеет производственные возможности для изготовления 3 миллионов беспилотников в год. Однако для этого нужно финансирование. Об этом отметила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Анна Гвоздяр, передает «Суспільне».

«У нас достаточно большие производственные способности, мы можем выработать на сегодня более 3 миллионов дронов разных типов. Для этого нам нужно финансирование», – рассказала Гвоздяр.

По ее словам, государство может покрыть только часть этих потребностей, а остальные закрывают зарубежные партнеры. В частности, Канада согласилась закупить часть дронов украинского производства для украинской армии. Переговоры ведутся с другими странами, в том числе Соединенным Королевством.

«Мы достаточно развили за счет как государственных, так и частных мощностей относительно изделий разного вида для дронов. Более миллиона дронов - понятно, что под них нужно более миллиона боеприпасов», - сказала Гвоздяр.

Министерство прорабатывает линейку дронов с боеприпасами, которая необходима украинскому войску. Далее будут обсуждаться вопросы их унификации. Гвоздяр добавила, что под разные нужды нужны разные дроны.

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