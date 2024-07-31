В парламенте Молдовы проводят обыски

Прокуратура и SIS проводят обыски в здании парламента Молдовы по подозрению в государственной измене.

Источник фото: moldova.md

В помещении парламента Молдовы продолжается обыск, который может быть связан с делом о государственной измене, сообщает NewsMaker.

Обыск осуществляют сотрудники Службы информации и безопасности (SIS) и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особых дел (PCCOCS). По данным журналистов, следственные действия касаются расследования дела о государственной измене.

Отмечается, что сегодня парламент Молдовы должен собраться на последнее заседание весенне-летней сессии, которое запланировано на 11:00.

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