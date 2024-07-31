Злоупотребление при закупке модульного укрытия: в Киевской области будут судить директора лицея

Подрядчик безосновательно получил более трех миллионов гривен бюджетных средств.

В Киевской области будут судить директора учебного заведения по факту злоупотребления при закупке модульного укрытия в лицее. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Установлено, что учебное заведение заключило с обществом договор о закупке простейшего модульного укрытия гражданской защиты на 100 человек.

Зная, что укрытие не соответствует заявленному в тендерной документации классу согласно государственным строительным нормам и технической спецификации, обвиняемый подписал акт приемки-передачи и расходную накладную.

На основании этих документов подрядчик безосновательно получил более трех миллионов гривен бюджетных средств.

Такие действия подозреваемого нанесли ущерб Вышгородскому городскому совету на упомянутую сумму.

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