Июльское подорожание топлива: автогаз подскочил в цене больше всего

В июле в Украине выросли цены на бензин, дизель и автогаз.

В июле 2024 года розничные цены на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине выросли, причем больше всего повысились цены на автогаз. Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

По данным на 31 июля, средняя цена на бензин А-95 составила 56,74 гривны за литр, что на 0,22 гривны больше по сравнению с предыдущим месяцем. Цена дизельного топлива повысилась на 0,23 гривны и достигла 52,88 гривны за литр. Больше всего подорожал автогаз - на 1,40 гривны, до 28,00 гривны за литр.

Известно, что Украина импортирует почти весь объем топлива с начала войны. Основными факторами, влияющими на цены, являются мировые цены на нефть и курс доллара. Нефть марки Brent сегодня стоит около 80,5 долларов за баррель, что на 6,5 долларов меньше по сравнению с началом месяца. Кроме того, курс доллара вырос на 2,1% за июль и продолжает расти уже несколько месяцев подряд, начиная с декабря прошлого года.

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