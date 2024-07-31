Переселенцы и участники боевых действий могут бесплатно перевозить вещи: что нужно знать

Объем груза не должен превышать 10 кубических метров и весить более 1 тонны.

Украинцы, имеющие статус внутренне перемещенного или участника боевых действий, могут бесплатно перевезти свои вещи. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Для того чтобы бесплатно перевезти вещи, объем груза не должен превышать 10 кубических метров и весить более 1 тонны. В то же время, если объем и вес груза превышают установленные лимиты, возможность перевезти груз все равно будет. Однако, за все дополнительные кубометры и килограммы придется доплатить.

«В 2024–2025 годах планируется оказать помощь около 3 тыс. семей. В случае большого количества заявок, в первую очередь помощь будет предоставляться наиболее нуждающимся семьям», – говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить онлайн-анкету и ждать обратной связи. Для этого нужно указать:

имя;

номер телефона;

что именно нужно перевезти и в каком объеме;

адрес погрузки и разгрузки груза;

желаемую дату перевозки;

дополнительную информацию (по желанию).

Обратиться за помощью в заполнении анкеты, а также по другим вопросам можно по номеру поддержки: (093) 990-18-91. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

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