У Франції через буревій зупинили рух на залізниці, постраждали 80 тисяч пасажирів

Буревій зупинив рух на швидкісній залізничній лінії Париж-Марсель.

Джерело фото: cfts.org.ua

Рух на швидкісній залізничній лінії LGV Sud-Est, яка сполучає Париж із Марселем та Монпельє, зупинився через наслідки сильного буревію на сході Франції. Це вплинуло на плани до 80 тисяч пасажирів, повідомляє BFMTV.

Через сильні грози зі шквальним вітром постраждала інфраструктура лінії. Рух поїздів було повністю зупинено о 07:40 в середу через проблеми з електропостачанням. Також на багатьох залізничних коліях виявилися повалені дерева. Один із потягів зіткнувся з деревом, коли рух ще не був зупинений.

За словами представників оператора SNCF, фахівці після першого огляду дійшли висновку, що не зможуть швидко відновити роботу як швидкісної, так і класичної ліній. Очікується, що сьогоднішні плани 80 тисяч мандрівників будуть порушені. Точний час відновлення руху не повідомляється. Міністр транспорту Патріс Вергріт висловлював сподівання, що рух може бути відновлений до вечора.

Пасажирів, які мали квитки на середу, закликають не їхати на вокзал та обміняти або здати квитки з повним відшкодуванням вартості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.