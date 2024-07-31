У шести населених пунктах Донецької області ввели примусову евакуацію дітей

Планується евакуювати 21 дитину.

Джерело фото: visitukraine.today

Через безпекову ситуацію у шести населених пунктах Донеччини запроваджено примусову евакуацію дітей. Як повідомили у Мінреінтеграції, відповідне рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Учасники Коордштабу одноголосно підтримали проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Донецької області.

Загалом планується евакуювати 21 дитину.

Евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911.

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