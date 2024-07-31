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Очень опасны: в ГСЧС показали шариковые авиабомбы, похожие на серебристые мячики

22:00, 31 июля 2024
Такие «мячики» от любого прикосновения могут разорваться.
Очень опасны: в ГСЧС показали шариковые авиабомбы, похожие на серебристые мячики
Источник фото: ГСЧС
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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям показала шариковые осколочные авиабомбы, которые могут разорваться от любого прикосновения и напомнила о смертельной опасности от них.

«На фотографиях — шариковые осколочные авиабомбы ШОАБ-0,5. Одна кассета РБК-500 содержит 565 таких "шариков" массой 400 граммов каждый.

Обладают большой зоной поражения: когда разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует. Так что от любого прикосновения могут разорваться», - пишут в ГСЧС.

Как отмечают специалисты, опасность также заключается в том, что эти авиабомбы похожи на небольшие мячики и имеют серебристый цвет, поэтому могут привлекать малышей.

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