Украине разработают план возвращения детских заведений, эвакуированных за границу

В Коордштабе обсудили возвращение детей, которые были эвакуированы в составе заведений за границы Украины из-за российской агрессии.

Рабочая группа разработает план возвращения детей, эвакуированных в составе заведений за пределы Украины из-за российской агрессии.

Об этом говорилось на заседании Координационного штаба по вопросам защиты прав ребенка в условиях военного положения, пишут в Минреинтеграции.

Как отмечается, участники заседания обсуждали возвращение детей, которые были эвакуированны в составе заведений за границы Украины из-за российской агрессии. В частности, речь шла о подготовке соответствующего плана.

По поручению вице-премьер-министра Ирины Верещук его разработкой будет заниматься рабочая группа в составе 35 человек. В нее войдут представители центральных органов исполнительной власти, областных военных администраций, общественных и международных организаций.

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», в Коордштабе заявили о необходимости кадрового резерва лиц, сопровождающих детей в эвакуации за границей.

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