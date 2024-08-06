Практика судов
  1. В Украине

Украине разработают план возвращения детских заведений, эвакуированных за границу

11:34, 6 августа 2024
В Коордштабе обсудили возвращение детей, которые были эвакуированы в составе заведений за границы Украины из-за российской агрессии.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Рабочая группа разработает план возвращения детей, эвакуированных в составе заведений за пределы Украины из-за российской агрессии.

Об этом говорилось на заседании Координационного штаба по вопросам защиты прав ребенка в условиях военного положения, пишут в Минреинтеграции.

Как отмечается, участники заседания обсуждали возвращение детей, которые были эвакуированны в составе заведений за границы Украины из-за российской агрессии. В частности, речь шла о подготовке соответствующего плана.

По поручению вице-премьер-министра Ирины Верещук его разработкой будет заниматься рабочая группа в составе 35 человек. В нее войдут представители центральных органов исполнительной власти, областных военных администраций, общественных и международных организаций.

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», в Коордштабе заявили о необходимости кадрового резерва лиц, сопровождающих детей в эвакуации за границей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде предлагают убрать бюрократию при оформлении отсрочки на основании ухода за лицом с инвалидностью I или II группы

По словам автора проекта, его принятие позволит лицам с инвалидностью без лишних бюрократических преград и коррупционных рисков реализовать право на постоянный уход.

Финансового «апокалипсиса» не будет – Даниил Гетманцев прокомментировал панику на фондовых рынках

«Никто же не удивлялся, когда капитализация акций технологических кампаний росла на 100 млрд долларов в сутки на фоне медийно раскручиваемых «историй о безумных перспективах» в сферах тех или иных технологий, например искусственного интеллекта» – отметил Гетманцев.

Новых судей будут готовить к осуществлению правосудия по индивидуальным планам

В случае если учебная группа будет менее чем из 7 судей, то их начальная подготовка может проводиться согласно отдельной программе и по индивидуальному плану.

Верховный Суд высказался по поводу правомерности действий госрегистратора по регистрации изменения размера уставного капитала юридического лица

Исключение участника общества в связи с невнесением им вклада в уставный капитал – позиция Верховного Суда.

Систему оценки качества работы прокуроров интегрируют в электронную систему управления персоналом

В прокуратуре внедрят электронную систему управления персоналом – распоряжение Кабмина.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    заступник голови Київського районного суду м. Одеси