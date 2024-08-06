В Коордштабе заявили о необходимости кадрового резерва лиц, сопровождающих детей в эвакуации за границей

Соприкасающимся органам поручили проработать указанный вопрос, чтобы сформировать кадровый резерв работников для ротации лиц.

Источник фото: PAP / Darek Delmanowi

В Координационном штабе по вопросам защиты прав ребенка в условиях военного положения предложили рассмотреть варианты возможной ротации или работы вахтовым методом лиц, которые сопровождают детей в эвакуации за границей. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Как отмечается, этот вопрос был поднят на заседании Коордштаба. В частности, речь шла о том, что из-за войны много украинских детей в составе заведений эвакуировались за границу вместе с сопровождающими. Но для соблюдения соответствующего порядка и условий труда эти лица нуждаются в ротации.

Так, по результатам совещания Вицепремьер Ирина Верещук поручила соприкасающимся органам проработать указанный вопрос, чтобы сформировать кадровый резерв работников для ротации лиц, которые сопровождают детей в эвакуации за границей.

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