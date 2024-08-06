Кабмин может расширить неприменение отключений электроэнергии для предприятий, обеспечиваемых своей генерацией на 80%

Правительство собирается принять постановление, согласно которому меры ограничения потребления электроэнергии не применяются для тех, кто по меньшей мере 80% обеспечивает себя за счет собственной генерации.

Кабинет Министров намерен расширить неприменение графиков отключений электроэнергии для предприятий, которые снабжаются собственной генерацией на 80%, сообщают народные депутаты.

Отмечается, что правительство намерено принять постановление, согласно которому меры ограничения потребления электроэнергии не применяются для тех, кто, по меньшей мере, 80% обеспечивает себя за счет собственного поколения.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что графики отключений не будут применяться к предприятиям, импортирующим 80% от своего потребления электроэнергии.

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