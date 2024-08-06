Кабмін може розширити незастосування відключень електроенергії для підприємств, що забезпечуються своєю генерацією на 80%

Урядовці збираються ухвалити постанову, згідно якої заходи обмеження споживання електроенергії не застосовуються для тих, хто на щонайменше 80% забезпечує себе за рахунок власної генерації.

Кабінет Міністрів збирається розширити незастосування графіків відключень електроенергії для підприємств, які забезпечуються власною генерацією на 80%, повідомляють народні депутати.

Зазначається, що уряд збирається ухвалити постанову, згідно якої заходи обмеження споживання електроенергії не застосовуються для тих, хто на щонайменше 80% забезпечує себе за рахунок власної генерації.

Нагадаємо, що прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що графіки відключень не будуть застосовуватися до підприємств, які імпортують 80% від свого споживання електроенергії.

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