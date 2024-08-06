Київщину атакували ракетами та дронами: пошкоджено багатоповерхівку і дві АЗС

У ніч на 6 серпня рф атакувала Київську область шахедами та ракетами. У регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі були збиті. Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко
Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає, так само немає і постраждалих. Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей.
Зафіксовано пошкодження:
Пожежі на місцях падіння уламків відсутні. Всі оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки.
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