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Киевщину атаковали ракетами и дронами: повреждена многоэтажка и две АЗС

09:46, 6 августа 2024
Киевщина подверглась атаке ракетами и ударными дронами, есть повреждения из-за падения обломков.
Киевщину атаковали ракетами и дронами: повреждена многоэтажка и две АЗС
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В ночь на 6 августа рф атаковала Киевскую область шахедами и ракетами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были сбиты. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет, так же нет и пострадавших. Оперативные группы работают на местах падения обломков сбитых враждебных целей.

Зафиксированы повреждения:

многоквартирного дома – выбиты окна на первом и втором этаже, где расположены нежилые помещения;

двух АЗС – выбитые окна, иссеченные фасады;

многоэтажного здания с офисными помещениями – выбиты двери, окна, иссеченный фасад.

также взрывной волной поврежден дом лесника.

Пожары на местах падения обломков отсутствуют. Все оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий вражеской атаки.

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