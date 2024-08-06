В Ираке обстреляли американскую военную базу: ранены

Под ракетным ударом оказалась авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, где находятся военные США.

Ночью 6 августа американскую авиабазу в Ираке Аль-Асад обстреляли двумя ракетами. В результате атаки пострадали не менее 5 солдат США. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что один из пострадавших военных — в тяжелом состоянии. Ему и другим солдатам оказывают необходимую помощь. Сообщают, что по авиабазе попали двумя ракетами "Катюша". Впрочем, до сих пор не ясно, связана ли эта атака с угрозами Ирана в сторону Израиля.

Пока нет информации, связан ли удар с угрозами Ирана отплатить за убийства лидеров ХАМАС и "Хезболлы".

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