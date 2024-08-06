В Іраку обстріляли американську військову базу: є поранені

Під ракетним ударом опинилася авіабаза Айн аль-Асад на заході Іраку, де розміщені військові США.

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Уночі 6 серпня американську авіабазу в Іраку аль-Асад обстріляли двома ракетами. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 5 солдатів США. Про це пише Reuters.

Зазначається, що один із постраждалих військових — у важкому стані.

Йому та іншим солдатам надають усю необхідну допомогу. Повідомляють, що по авіабазі влучили двома ракетами «Катюша». Утім, досі не зрозуміло, чи пов’язана ця атака з погрозами Ірану в бік Ізраїлю.

Наразі немає інформації, чи пов'язаний удар з погрозами Ірану відплатити за вбивства лідерів ХАМАС і "Хезболли".

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