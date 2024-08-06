У Коордштабі заявили про потребу у кадровому резерві осіб, які супроводжують дітей в евакуації за кордоном

Дотичним органам доручили опрацювати зазначене питання, аби сформувати кадровий резерв працівників для ротації осіб.

Джерело фото: PAP / Darek Delmanowi

У Координаційному штабі з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану запропонували розглянути варіанти можливої ротації або роботи вахтовим методом осіб, які супроводжують дітей в евакуації за кордоном. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Як зазначається, це питання було порушено на засіданні Коордштабу. Зокрема, йшлося про те, що через війну чимало українських дітей у складі закладів евакуювалися за кордон разом із супроводжуючими. Але для дотримання відповідного порядку та умов праці ці особи потребують ротації.

Так, за результатами наради Віцепрем’єрка Ірина Верещук доручила дотичним органам опрацювати зазначене питання, аби сформувати кадровий резерв працівників для ротації осіб, які супроводжують евакуйованих дітей за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.