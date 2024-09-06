Кабмін змінив порядок повернення з-за кордону евакуйованих дітей

Для голів обласних та військових адміністрацій встановлено персональну дисциплінарну відповідальність за дотриманням вимог повернення дітей.

У п’ятницю, 6 вересня, Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку тимчасового переміщення (евакуації) дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, та їх повернення за місцем постійного проживання (перебування), а в разі виїзду за межі України - в Україну. Про це повідомив постійний представник уряду у Раді Тарас Мельничук.

Передбачено, що під час воєнного стану обласна, Київська міська військова адміністрація можуть прийняти рішення про повернення дітей та осіб виключно у прийомну сімʼю, дитячий будинок сімейного типу, опіку/піклування, усиновлення, сімʼю патронатного вихователя, а у випадках, передбачених пунктом 2 Порядку, до закладу, малого групового будинку, які розташовані на території адміністративно-територіальних одиниць, територіальних громад, що належать до «помірного» або «задовільного» рівня ризику безпеки, визначеного відповідно до Методики оцінки ризиків безпеки в системі освіти, повʼязаних із збройною агресією рф проти України, але не менш як за 50 кілометрів від державного кордону України з рф, РБ та не менш як за 100 кілометрів від адміністративної межі між тимчасово окупованою територією та іншою територією України, де не ведуться бойові дії, лінії бойового зіткнення.

За погодженням з органами військового командування на відповідній території обласна, Київська міська військова адміністрація можуть прийняти рішення про повернення дітей та осіб до закладу, що розташований на відстані менш як за 50 кілометрів від державного кордону України з рф, РБ, крім випадків, коли на території області ведуться бойові дії.

Встановлено персональну дисциплінарну відповідальність для голів обласних, Київської міської державних (військових) адміністрацій за дотриманням вимог повернення дітей.

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