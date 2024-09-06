В Украине уже 82% объектов жилищно-коммунального хозяйства готовы к отопительному сезону, — Денис Шмыгаль

В Запорожской области готовность составляет 79%, а самый низкий показатель в Херсонской области – 54%.

В Украине уже 82% объектов жилищно-коммунального хозяйства готовы к отопительному сезону. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«По данным Мининфраструктуры, подтверждается готовность по состоянию на 82% объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. В тыловых регионах эти показатели немного выше, в прифронтовых – несколько ниже», - отметил глава Кабмина.

В частности, по словам Шмыгаль, в Запорожской области готовность составляет 79%, а самый низкий показатель в Херсонской области – 54%.

Кроме этого, города и предприятия Украины нуждаются в дополнительно 423 установках, 300 когенерационных установках и 300 блочно-модульных котельных, утверждает Шмыгаль.

«Основное внимание было сосредоточено на Харькове, Харьковской области по обеспечению подобным оборудованием», - добавил он.

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