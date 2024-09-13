Более 78 тысяч единиц оружия были потеряны и похищены с начала года

За неполный 2024 год оружия украли или потеряли больше, чем за весь прошлый год — 78 217 единиц.

С начала полномасштабного вторжения 270 945 единиц оружия было утрачено и похищено. Это 40% от общего количества, находящегося в реестре украденного или утраченного оружия. Такие данные приводят в Опендатабот.

По данным аналитиков, в этом году количество потерянного и похищенного оружия возросло: за неполный 2024 год оружия украли или потеряли больше, чем за весь прошлый год — 78 217 единиц. В то же время, это в 4 раза больше, чем до начала полномасштабного вторжения.

Больше всего оружия в реестр попало в 2022 году - 116 687 единиц.

Чаще теряют охотничьи ружья (27.9%), автоматы (27.8%) и карабины (10.8%). Среди моделей лидирует автомат АК-74 — 51 008 единиц (18.8%), а также пистолеты ПМ (7.4%) и карабины СКС (4.4%).

Наибольшее количество потерь в прифронтовых Донецкой (19.4%) и Запорожской областях (11.8%), а также в Киеве (10%).

Как отмечается, подавляющее большинство оружия в реестре с самого начала полномасштабного вторжения потеряно — 88%. Только 12% оружия из реестра были похищены.

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