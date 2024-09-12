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В Киеве задержали 5 молодых людей, которые за обещание $1000 сожгли три автомобиля военных

15:16, 12 сентября 2024
Злоумышленники сожгли машины военных в Голосеевском, Дарницком и Оболонском районах столицы.
В Киеве задержали 5 молодых людей, которые за обещание $1000 сожгли три автомобиля военных
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении пяти жителям столицы по трем фактам препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период путем поджога автомобилей военных.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в конце августа-сентября 2024 года, в поисках подработки, фигуранты получили сообщение в Telegram с предложениями за 1000 долларов США найти и сжечь автомобиль, принадлежащий военнослужащему ВСУ или других военных формирований.

Молодые люди искали такие автомобили в районах, где они живут, фотографировали их и отправляли фото «куратору» в телеграм. Получив от заказчика согласие на поджог этих автомобилей и обещание заплатить 1000 долларов США. Для поджога они покупали в ближайших магазинах жидкость для разжигания огня, ждали ночи и шли выполнять задания.

Так, в Голосеевском районе по ул. Ямской двое молодых людей 25 и 28 лет подожгли автомобиль Chevrolet Tahoe.

В Дарницком районе по ул. Урловской двое 21-летних парней подожгли автомобиль «Mercedes Vito».

В Оболонском районе по ул. Озерный 28-летний мужчина облил легковоспламеняющимся веществом и поджег автомобиль Niva.

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