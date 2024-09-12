У Києві затримали 5 молодиків, які за обіцяну $1000 спалили три автомобілі військових

Зловмисники спалили машины військових у Голосіївському, Дарницькому та Оболонському районах столиці.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом мешканцям столиці за трьома фактами перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період шляхом підпалу автомобілів військових.

Як повідомила Київська міська прокуратура, в кінці серпня-вересня 2024 року, шукаючи підробіток, фігуранти отримали повідомлення в Telegram з пропозиціями за 1000 доларів США знайти та спалити автомобіль, що належить військовослужбовцю ЗСУ чи інших військових формувань.

Молодики шукали такі автомобілі в районах, де вони живуть, фотографували їх та надсилали фото «куратору» у телеграм. Отримавши від замовника погодження на підпал цих автомобілів та обіцянку заплатити 1000 доларів США. Для підпалу вони купували у найближчих магазинах рідину для розпалювання вогню, чекали ночі та йшли виконувати завдання.

Так, у Голосіївському районі на вул. Ямській двоє молодиків 25 та 28 років підпалили автівку «Chevrolet Tahoe».

У Дарницькому районі на вул. Урлівській двоє 21-річних заробітчан підпалили автомобіль «Mercedes Vito».

В Оболонському районі на вул. Озерній 28-річний чоловік облив легкозаймистою речовиною та підпалив автомобіль «Niva».

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