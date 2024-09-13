На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з Куп’янського району

На Раді оборони області ухвалили рішення щодо примусової евакуації 269 дітей.

Джерело фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Із 29 населених пунктів Куп’янського району примусово евакуюють 269 дитини. Рішення ухвалили на Раді оборони області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Примусову евакуацію проведуть у:

Куп'янській територіальній громаді — 10 населених пунктів, 158 дітей.

Курилівській територіальній громаді — 6 населених пункти, 41 дитина.

Кіндрашівській територіальній громаді — 13 населених пунктів, 70 дітей.

Олег Синєгубов наголосив, що звернутися можна на «гарячу лінія» з питань евакуації — 0-800-33-92-91. Там проконсультують і забезпечать супровід на всіх етапах.

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