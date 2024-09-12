У Дніпрі після трьох років суду виправдали жінку, яка вбила співмешканця, захищаючи себе та доньку

Жительку Дніпра виправдали, оскільки обвинувачення не змогло довести наявність у її діях складу злочину.

Фото: Суспільне Дніпро

У Дніпрі після трьох років суду виправдали Марину Полях, яку звинувачували у вбивстві співмешканця. Понад три роки розглядалась справа. Жінку визнали невинуватою та виправдали, оскільки не доведено, що в її діяннях є склад кримінального правопорушення. Про це повідомляє ТСН.

У 2021 жінку звинуватили в навмисному вбивстві співмешканця. За словами Марини, загиблий співмешканець бив її два роки. Вона 38 разів зверталася до поліції щодо домашнього насильства, однак за весь час ті склали лише один протокол.

У день трагедії чоловік знову був напідпитку і знущався з Марини та її доньки За словами жінки, вона схопила ніж, намагаючись зупинити чоловіка. Під час боротьби він напоровся на ніж і помер від отриманих поранень. Жінку судили за двома статтями — ст.115 КК (умисне вбивство) та ст.118 (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони). 9 вересня суд виправдав її за обома статтями.

Адвокатка жінки зазначає, що цей випадок був складним, адже в Україні дуже рідко виносяться виправдувальні вироки у випадках, пов’язаних із самозахистом.

"У судовій практиці, в судовій доктрині в Україні дуже мало прецедентів застосування саме самооборони. Тобто ця стаття – вона у нас завжди була така, яка не застосовується. Тобто знаєте – як мертва стаття", – каже адвокатка Юлія Сегеда.

Доречі батько загиблого вимагав відправити Марину до вʼязниці, ще і стягнути моральну та матеріальну шкоду. Проте суд ухвалив рішення на користь жінки.

"Незважаючи на те, що людина робила, все ж таки я вважаю, що він не заслуговував на смерть", – заявила виправдана жінка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.