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В Днепре после трех лет суда оправдали женщину, которая убила сожителя, защищая себя и дочь

14:37, 12 сентября 2024
Жительницу Днепра оправдали, поскольку обвинение не смогло доказать наличие в ее действиях состава преступления.
В Днепре после трех лет суда оправдали женщину, которая убила сожителя, защищая себя и дочь
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В Днепре после трех лет суда оправдали Марину Полях, обвиняемую в убийстве сожителя. Более трех лет рассматривалось дело. Женщину признали невиновной и оправдали, поскольку не доказано, что в ее действиях есть состав уголовного преступления. Об этом сообщает ТСН.

В 2021 году женщину обвинили в умышленном убийстве сожителя. По словам Марины, погибший сожитель избивал ее два года. Она 38 раз обращалась в полицию по поводу домашнего насилия, однако за все время те составили только один протокол.

В день трагедии мужчина снова был под градусом  и издевался над Мариной и ее дочерью

По словам женщины, она схватила нож, пытаясь остановить мужчину. Во время борьбы он напоролся на нож и скончался от полученных ранений. Женщину судили по двум статьям - ст.115 УК (преднамеренное убийство) и ст.118 (преднамеренное убийство при превышении пределов необходимой обороны). 9 сентября суж оправдав ее по обеим статьям.

Адвокат женщины отмечает, что этот случай был сложным, ведь в Украине очень редко выносятся оправдательные приговоры в случаях, связанных с самозащитой.

"В судебной практике, в судебной доктрине в Украине очень мало прецедентов применения именно самообороны. То есть эта статья – она у нас всегда была неприменима. То есть знаете – как мертвая статья", – говорит адвокат Юлия Сегеда.

К слову, отец погибшего требовал отправить Марину в тюрьму, еще и взыскать моральный и материальный ущерб. Однако суд принял решение в пользу женщины.

"Несмотря на то, что человек делал, все же я считаю, что он не заслуживал смерти", – заявила оправданная женщина.

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