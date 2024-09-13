На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию детей из Купянского района

Из 29 населенных пунктов Купянского района эвакуируют 269 детей. Решение было принято на Совете обороны области, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Принудительная эвакуация будет проведена в:
Купянской территориальной общине – 10 населенных пунктов, 158 детей.
Куриловской территориальной общине – 6 населенных пункта, 41 ребенок.
Кондрашовской территориальной общине – 13 населенных пунктов, 70 детей.
Олег Синегубов отметил, что обратиться можно на «горячую линию» по вопросам эвакуации – 0-800-33-92-91. Там проконсультируют и обеспечат сопровождение на всех этапах.
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