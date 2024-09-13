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Понад 78 тисяч одиниць зброї було втрачено та викрадено від початку року

08:17, 13 вересня 2024
За неповний 2024 зброї вкрали або загубили більше, аніж за весь минулий рік — 78 217 одиниць.
Понад 78 тисяч одиниць зброї було втрачено та викрадено від початку року
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Від початку повномасштабного вторгнення 270 945 одиниць зброї було втрачено та викрадено. Це 40% від загальної кількості, яка перебуває в реєстрі вкраденої або втраченої зброї. Такі дані наводять у Опендатабот.

За даними аналітиків, цьогоріч кількість втраченої та викраденої зброї зросла: за неповний 2024 зброї вкрали або загубили більше, аніж за весь минулий рік — 78 217 одиниць. Водночас це у 4 рази більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Найбільше зброї до реєстру потрапило у 2022 році — 116 687 одиниць.

Найчастіше втрачають мисливські рушниці (27.9%), автомати (27.8%) та карабіни (10.8%). А серед моделей лідує автомат АК-74 — 51 008 одиниць (18.8%), а також пістолети ПМ (7.4%) та карабіни СКС (4.4%).

Найбільше втрат у прифронтових Донецькій (19.4%) та Запорізькій областях (11.8%), а також у Києві (10%).

Як зазначається, переважна більшість зброї у реєстрі від початку повномасштабного вторгнення втрачено — 88%. Лише 12% зброї з реєстру було викрадено.

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