Мобільний застосунок єСуд не працюватиме до жовтня

Застосунок єСуд було тимчасово відключено.

У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» повідомили, що мобільний застосунок єСуд тимчасово відключено для технічного оновлення.

«Плановий запуск – у жовтні», - заявили у ДП.

Раніше ми писали, що директор департаменту інформаційних технологій ДСА Олексій Білаш раніше заявляв, що суди не сканують документи, а єСуд доведеться переробити.

Нагадаємо, користувачам Електронного суду роз’яснити питання надання права подачі заяв представникам фізосіб.

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