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  1. В Украине

Имеет ли право налоговая проводить проверки в нерабочее время

20:03, 22 августа 2023
Работники ГНС могут осуществлять документальные или фактические проверки в течение срока, определенного в направлении на проверку с учетом правил внутреннего трудового распорядка налогоплательщика.
Имеет ли право налоговая проводить проверки в нерабочее время
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Главное управление ГНС в Днепропетровской области объясняет, имеют ли право налоговики проводить проверки субъектов хозяйствования в нерабочее время.

Согласно п. 81.1 ст. 81 Налогового кодекса (далее – НКУ) должностные лица контролирующего органа вправе приступить к проведению документальной выездной проверки, фактической проверки при наличии оснований для их проведения, определенных НКУ, и при предъявлении или направлении в случаях, определенных НКУ, в частности направления на проведение такой проверки, в которой указываются дата выдачи, наименование контролирующего органа, реквизиты приказа о проведении соответствующей проверки, наименование и реквизиты субъекта (фамилия, имя, отчество физического лица – проверяемого налогоплательщика) или объекта, проверка которого проводится, цель, вид (документальная плановая/внеплановая или фактическая), основания, дата начала и продолжительность проверки, должность и фамилия должностного (должностного) лица, которое будет проводить проверку.

Направление на проверку в таком случае действительно при наличии подписи руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа, скрепленного печатью контролирующего органа.

Сроки (длительность) проведения проверок, установленные ст. 82 НКУ, исчисляются в рабочих днях и зависят от типа проверки и категории налогоплательщика.

Согласно части второй ст. 56 Закона Украины от 10 декабря 2015 г. № 889-VIII «О государственной службе» с изменениями и дополнениями для государственных служащих установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

Законодательством Украины не дано четкого определения понятий «рабочий день» и «рабочее время». Вместе с этим, согласно разъяснению Министерства труда и социальной политики Украины, предоставленного письмом от 22.06.2007 № 199/13/116-07, рабочее время – это время, в течение которого работник должен исполнять обязанности по трудовому договору.

Режим работы, продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливаются работодателем самостоятельно в правилах внутреннего трудового распорядка или коллективном договоре с соблюдением норм и гарантий, установленных действующим законодательством, Генеральным и Отраслевым соглашениями.

При этом согласно ст. 52 Кодекса законов о труде Украины  № 322-VIII с изменениями и дополнениями (далее – КЗоТ) для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

Частью первой ст. 50 КЗоТ определено, что нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю.

В то же время в КЗоТе предусмотрена возможность установления на предприятиях, учреждениях и организациях другого режима работы (например, двух- или трехдневные рабочие недели).

Кроме того, частью второй ст. 50 КЗоТ определено, что предприятия и организации при заключении коллективного договора могут устанавливать меньшую норму продолжительности рабочего времени, чем предусмотрено в части первой настоящей статьи.

Согласно ст. 57 КЗоТ время начала и окончания ежедневной работы (смены) предусматривается правилами внутреннего трудового распорядка и графиками сменности в соответствии с законодательством.

Согласно п. 21.1 ст. 21 НКУ должностные и служебные лица контролирующих органов обязаны, в частности, соблюдать Конституцию Украины и действовать исключительно в соответствии с НКУ и другими законами Украины, другими нормативными актами, обеспечивать добросовестное выполнение возложенных на контролирующие органы функций и не допускать нарушений прав и охраняемых законом интересов граждан, предприятий, учреждений, организаций.

При этом следует отметить, что в случае выполнения налогоплательщиком законных требований должностных лиц контролирующих органов, не препятствования их законной деятельности и предоставления в полном объеме документов, связанных с предметом проверки, а также выполнения других обязанностей, предусмотренных ст. 16 НКУ, отсутствие возможности обеспечения присутствия должностных лиц контролирующих органов по местонахождению налогоплательщика учитывая график работы предприятия, отличный от общепринятого, согласно ст. 81 НКУ не может являться основанием для составления соответствующих актов о недопущении должностных лиц контролирующих органов до проведения проверки.

Следовательно, работники ГНС имеют право осуществлять документальные (плановые или внеплановые; выездные) или фактические проверки в течение срока, определенного в направлении проверки с учетом правил внутреннего трудового распорядка налогоплательщика.

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