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103 000 грн убытков бюджету: в Киеве чиновник заработал на закупке топлива

20:21, 22 августа 2023
Чиновнику, который решил заработать на закупке топлива, грозит до пяти лет лишения свободы.
103 000 грн убытков бюджету: в Киеве чиновник заработал на закупке топлива
Фото: armyinform.com.ua
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В Киеве стражи порядка задокументировали преступную деятельность директора одного из коммунальных предприятий Деснянского района столицы, который во время проведения закупки нефтепродуктов растратил деньги. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что должностное лицо заключило соглашения о закупке бензина и дизельного топлива на общую сумму 3 666 180 гривен.

«В ходе следственных действий правоохранители провели ряд экспертиз, подтвердивших, что госслужащий на колебании цены на горючее нанес ущерб бюджету страны на общую сумму около 103 000 гривен», - сообщили в полиции.

Следователи объявили фигуранту, 1961 года рождения, о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области директор компании присвоил почти 200 тысяч на ремонте поврежденного обстрелом дома.

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