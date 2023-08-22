103 000 грн збитків бюджету: у Києві посадовець заробив на закупівлі палива

Посадовцю, який вирішив заробити на закупівлі палива, загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Фото: armyinform.com.ua

У Києві правоохоронці задокументували злочинну діяльність директора одного із комунальних підприємств Деснянського району столиці, який під час проведення закупівлі нафтопродуктів розтратив гроші. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Зазначається, що посадовець уклав угоди про закупівлю бензину та дизельного палива на загальну суму 3 666 180 гривень.

«У ході слідчих дій правоохоронці провели ряд експертиз, які підтвердили, що держслужбовець на коливанні ціни на пальне завдав збитків бюджету країни на загальну суму близько 103 000 гривень», - повідомили у поліції.

Наразі слідчі оголосили фігуранту, 1961 року народження, про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України – у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Раніше ми писали, що у Харківській області директор компанії привласнив майже 200 тисяч на ремонті пошкодженого обстрілом будинку.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.