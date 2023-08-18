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У Харківській області директор компанії привласнив майже 200 тисяч на ремонті пошкодженого обстрілом будинку

07:20, 18 серпня 2023
Будинок у селищі Золочів був пошкоджений торік внаслідок російського обстрілу.
У Харківській області директор компанії привласнив майже 200 тисяч на ремонті пошкодженого обстрілом будинку
Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові судитимуть підприємця, якого обвинувачують у привласненні коштів на ремонт пошкодженого обстрілами будинку. Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За даними слідства, у грудні минулого року між Департаментом капітального будівництва ХОВА та підприємством укладено договір щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку у селищі Золочів Богодухівського району.

Вказаний будинок постраждав торік внаслідок ворожого обстрілу.

Проте директор ТОВ вирішив привласнити бюджетні кошти. Для досягнення своєї злочинної мети підрядник забезпечив виконання вказаних робіт із значно зменшеними обсягами, ніж ті, шо були зазначені в офіційних документах. Після цього він надав замовнику підроблені акти, інформація у яких не відповідала дійсності.

«У кишеню» директора ТОВ надійшло майже 200 тисяч гривень за роботи, які фактично по житловому будинку виконано не було.

Обвинувачений повністю відшкодував завдані державі збитки.

Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

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