У ЄС зареєстрували громадянську ініціативу для збереження української культури та мови

Єврокомісія зареєструвала громадянську ініціативу на підтримку інтеграції українців.

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Європейська комісія зареєструвала громадянську ініціативу, спрямовану на підтримку інтеграції українських біженців в ЄС та збереження української культури, мови, традицій та спадщини. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Організатори ініціативи «Збереження та розвиток української культури, освіти, мови та традицій у країнах ЄС» закликають Європейську Комісію прийняти активні кроки щодо сприяння інтеграції українських біженців у Євросоюзі. Організатори також пропонують створити нове законодавство, спрямоване на збереження та підтримку української культури, мови, традицій та спадщини, а також створити загальноєвропейську структуру інтеграційних центрів для українців.

«Питання українських біженців щодо збереження культури, мови, традицій і спадщини, а також інтеграції та взаєморозуміння добре розуміють в ЄС, де вже зроблено значні кроки для його вирішення та створення необхідної законодавчої бази. 21 березня 2022 року відбулося позачергове засідання Генеральної асамблеї Європейської федерації національних мовних установ (EFNIL), під час якого учасники одноголосно підтримали членство України в мовному просторі ЄС. Це рішення дозволяє сформулювати законодавчу стратегію захисту української мови як майбутньої мови ЄС», – йдеться в обґрунтуванні ініціативи.

Реєстрація даної ініціативи має виключно юридичний характер і не може слугувати основою для будь-яких юридичних або політичних висновків щодо дій Єврокомісії у відношенні даної ініціативи. Будь-які подальші заходи, які будуть прийняті, залежатимуть від підтримки та рішень відповідно до необхідних процедур.

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