Віталій Кім розповів, чи можливе проникнення російських ДРГ у Миколаївську область

За його словами, над областю часто фіксують ворожі розвідувальні дрони.

Фото: ЛІГА.net

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону повідомив, чи загрожує регіону проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

"Майже це неможливо, вони знають наш потенціал щодо захисту Миколаївської області. Вони зайняті зараз тим, що бояться наших розвідувальних груп та ЗСУ через переміщення до них. Ініціатива на нашому боці", – сказав Кім.

При цьому він додав, що, на жаль, над областю часто фіксують ворожі розвідувальні дрони.

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