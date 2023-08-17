Виталий Ким рассказал, возможно ли проникновение российских ДРГ в Николаевскую область

По его словам, над областью часто фиксируют вражеские разведывательные дроны.

Фото: ЛІГА.net

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона сообщил, грозит ли региону проникновение вражеских диверсионно-разведывательных групп.

"Почти это невозможно, они знают наш потенциал относительно защиты Николаевской области. Она заняты сейчас тем, что боятся наших разведывательных групп и ВСУ из-за перемещения к ним. Инициатива на нашей стороне", - сказал Ким.

При этом он добавил, что, к сожалению, над областью часто фиксируют вражеские разведывательные дроны.

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