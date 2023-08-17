Украина решает, когда вести переговоры с россией, – Столтенберг

Столтенберг отреагировал на слова чиновника НАТО относительно «уступок» Украины в войне с рф.

Источник фото: АрмияInform

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на слова глава офиса генсека НАТО Стиана Йенссена, который ранее допустил, что Украина может стать членом Альянса в обмен на «уступки» в виде «отказа» от части своей территории в обмен на членство Альянсе, – сообщает Reuters.

Заявление Йенсена вызвало гневную реакцию Киева, поэтому он позже назвал «ошибкой» свои слова, отметив, что такое «предложение» было частью большей дискуссии о возможных сценариях развития событий в Украине, и что он не должен был использовать такую упрощенную формулировку.

Столтенберг сегодня заявил: «Украинцы и только украинцы могут решить, когда создадутся условия для переговоров, и какие соглашения приемлемы... Роль НАТО - поддерживать Украину», – подчеркнул генсекретарь НАТО.

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