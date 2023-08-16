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  1. У світі

Глава офісу генсека НАТО назвав «помилкою» свої слова про можливе членство України в Альянсі в обмін на територіальні поступки рф

18:38, 16 серпня 2023
Глава офісу генсека НАТО Стіан Єнссен назвав «помилкою» свої слова про можливість членства України в НАТО в обмін на територіальні поступки рф.
Глава офісу генсека НАТО назвав «помилкою» свої слова про можливе членство України в Альянсі в обмін на територіальні поступки рф
Джерело фото: VG

Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен назвав «помилкою» свої висловлювання щодо можливого сценарію членства України в Альянсі в обмін на територіальні концесії росії, які він висловив напередодні, – йдеться у коментарі VG.

Єнссен пояснив, що його вислови були «частиною ширшої дискусії про можливі майбутні сценарії в Україні, й мені не слід було говорити про це в такий спосіб».

«Це була помилка», – зазначив посадовець Альянсу.

Єнссен пояснив, що його заява щодо «членства в обмін на територію» потребує уточнення після резонансу у ЗМІ. Посадовець також наголосив на важливості підтримки України у відповідності до її потреб, а також необхідності надання Києву «гарантій безпеки» для запобігання повторенню подій 2014 та 2022 років – агресії з боку рф.

Також Єнссен підкреслив, що питання про умови початку переговорів з москвою та їх зміст має вирішити сама Україна.

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