У Києві запустили опитування щодо проблем з громадським транспортом

У застосунку «Київ Цифровий» почалось нове опитування про проблеми громадського транспорту у місті. Щоб взяти у ньому участь, потрібно оновити застосунок.
Користувачам пропонують відповісти на запитання, аби допомогти покращити транспортну систему Києва.
Зокрема, киян питають, які проблеми у сфері транспорту місто має вирішувати першочергово та як їм зручніше платити за проїзд в маршрутках.
Опитування триватиме до 30 серпня.
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