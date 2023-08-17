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За виготовлення порнографії з насильницькими діями буде загрожувати штраф до 85 тисяч грн, обмеження волі до 5 років або позбавлення – до 3: депутати внесли законопроект

Виготовлення або збут екстремальної порнографії, зокрема, яка містить зображення насильницьких дій, народні депутати пропонують карати штрафом від 51 тисячі до 85 тисяч грн або обмеженням волі до 5 років або позбавленням волі до 3 років.

Могли б надати для лікування військових та розміщення ВПО, але банкротили: під час засідання Ради суддів озвучили шокуючі факти стосовно санаторію «Шкло»

Рада суддів провела дослідження, чому керівництво ДСА не заперечувало проти передачі на приватизацію санаторію «Шкло», який має дозвіл на видобування торф’яних грязей і мінеральних лікувальних вод, і закривало очі на те, що об’єкт занепадає.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі оголосили конкурс на 8 посад прокурорів

Зокрема, шукають 7 прокурорів на посади у відділи управління процесуального керівництва, а також підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді.

ТУ ДСА в Херсонській області вирішило не повертатися у Херсон і буде працювати дистанційно

Судді та працівники апарату судів, тим часом, працюють у Херсоні.

Володимир Зеленський змінив процедуру добору суддів Конституційного Суду Україну

Президент підписав закон, згідно з яким суддів КСУ буде добирати Дорадча група експертів.

  1. В Україні

У Києві запустили опитування щодо проблем з громадським транспортом

07:00, 17 серпня 2023
Користувачам пропонують відповісти на запитання, аби допомогти покращити транспортну систему.
У Києві запустили опитування щодо проблем з громадським транспортом

У застосунку «Київ Цифровий» почалось нове опитування про проблеми громадського транспорту у місті. Щоб взяти у ньому участь, потрібно оновити застосунок.

Користувачам пропонують відповісти на запитання, аби допомогти покращити транспортну систему Києва.

Зокрема, киян питають, які проблеми у сфері транспорту місто має вирішувати першочергово та як їм зручніше платити за проїзд в маршрутках.

Опитування триватиме до 30 серпня.

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