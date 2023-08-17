У Києві запустили опитування щодо проблем з громадським транспортом

Користувачам пропонують відповісти на запитання, аби допомогти покращити транспортну систему.

У застосунку «Київ Цифровий» почалось нове опитування про проблеми громадського транспорту у місті. Щоб взяти у ньому участь, потрібно оновити застосунок.

Користувачам пропонують відповісти на запитання, аби допомогти покращити транспортну систему Києва.

Зокрема, киян питають, які проблеми у сфері транспорту місто має вирішувати першочергово та як їм зручніше платити за проїзд в маршрутках.

Опитування триватиме до 30 серпня.

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