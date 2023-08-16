Розподіл коштів на відновлення озера Синє на Виноградарі в Києві вже погодили

Готуються відповідні розпорядчі документи.

Розподіл коштів на відновлення озера Синє на Виноградарі в Києві вже погоджено, готуються відповідні розпорядчі документи. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

«Останнім часом широкого резонансу набула ситуація з екологічним станом Озера Синє.

Військова адміністрація завчасно, ще півтора місяці тому власноруч провела обстеження водойми. Також ми розглянули заяви екоактивістів, простих громадян та детально вивчили сам план відновлення водойми. Весь цей час проводився детальний аналіз усіх документів аби не допустити зловживань використання бюджетних коштів, тим більше в воєнний час, коли кожна гривня важлива для Перемоги.

Зараз можу сказати, що розподіл коштів на відновлення озера вже погоджено, готуються відповідні розпорядчі документи. Але усі роботи та освоєння коштів будуть знаходитися під пильним контролем громадськості та екоактивістів Києва», - зазначив Сергій Попко.

Раніше ми писали, що обміліле озеро Синє на Виноградарі планують розчистити на глибину 5 метрів, відновити його гідрологічний режим через відкриття підземних джерел й наповнити водою природним шляхом.

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