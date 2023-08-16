Распределение средств на восстановление озера Синее на Виноградаре в Киеве уже согласовали

Готовятся соответствующие распорядительные документы.

Распределение средств на восстановление озера Синее на Виноградаре в Киеве уже согласовано, готовятся соответствующие распорядительные документы. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

«В последнее время широкий резонанс приобрела ситуация с экологическим состоянием Озера Синее.

Военная администрация заблаговременно, еще полтора месяца назад собственноручно провела обследование водоема. Также мы рассмотрели заявления экоактивистов, простых граждан и подробно изучили сам план восстановления водоема. Все это время проводился детальный анализ всех документов, чтобы не допустить злоупотреблений использования бюджетных средств, тем более в военное время, когда каждая гривня важна для Победы.

Сейчас могу сказать, что распределение средств на восстановление озера уже согласовано, готовятся соответствующие распорядительные документы. Но все работы и освоение средств будут находиться под пристальным контролем общественности и экоактивистов Киева», - сказал Сергей Попко.

Ранее мы писали, что обмелевшее озеро Синее на Виноградаре планируют расчистить на глубину 5 метров, восстановить его гидрологический режим через открытие подземных источников и наполнить водой естественным путем.

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