В Киеве запустили опрос относительно проблем с общественным транспортом

Пользователям предлагают ответить на вопросы, чтобы помочь улучшить транспортную систему.

В приложении «Киев Цифровой» начался новый опрос о проблемах общественного транспорта в городе. Чтобы принять в нем участие, необходимо обновить приложение.

Пользователям предлагают ответить на вопросы, чтобы помочь улучшить транспортную систему Киева.

В частности, киевлян спрашивают, какие проблемы в сфере транспорта город должен решать в первую очередь и как удобнее им платить за проезд в маршрутках.

Опрос продлится до 30 августа.

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