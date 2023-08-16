Глава офиса генсека НАТО назвал «ошибкой» свои слова о возможном членстве Украины в Альянсе в обмен на территориальные уступки рф

Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен назвал «ошибкой» свои слова о возможности членства Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки рф.

Источник фото: VG

Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен назвал «ошибкой» свои высказывания относительно возможного сценария членства Украины в Альянсе в обмен на территориальные концессии россии, которые он высказал накануне, - говорится в комментарии VG.

Йенссен объяснил, что его высказывания были «частью более широкой дискуссии о возможных будущих сценариях в Украине, и мне не следовало говорить об этом таким образом».

«Это была ошибка», – отметил чиновник Альянса.

Йенссен пояснил, что его заявление о «членстве в обмен на территорию» требует уточнения после резонанса в СМИ. Чиновник также отметил важность поддержки Украины в соответствии с ее потребностями, а также необходимость предоставления Киеву «гарантий безопасности» для предотвращения повторения событий 2014 и 2022 годов – агрессии со стороны рф.

Также Йенссен подчеркнул, что вопрос об условиях начала переговоров с москвой и их содержание должна решить сама Украина.

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