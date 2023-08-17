Вербовал женщин для предоставления интимных услуг в Израиле: в Киевской области ликвидировали канал торговли людьми

41-летний организатор размещал в Телеграм объявления о «работе для украинок».

Фото: Андрей Небытов/Телеграм

В Киевской области полиция задержала мужчину, который, пользуясь уязвимым состоянием украинок и потребностью в деньгах, вербовал их для занятия проституцией в Израиле. Об этом сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

Как сообщается, 41-летний организатор размещал объявления в Telegram-каналах о работе для украинок от 18 до 35 лет для занятия проституцией в Израиле.

Ежедневный заработок составил более 1,5 тысяч долларов. Также злоумышленник помогал с оформлением документов для выезда за границу.

Работники управления миграционной полиции на одном из пограничных пунктов пропуска Львовской области помешали вывозу гражданки Украины для предоставления услуг интимного характера.

Полицейские провели три санкционированных обыска и изъяли денежные средства, банковские карты, тетради с черновыми записать и другие вещественные доказательства.

Мужчине сообщили о подозрении за торговле людьми. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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