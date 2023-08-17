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В Раде рассказали, что сэкономили на компенсации нардепам стоимости проезда, аренды жилья или аренды гостиничного номера 17 млн грн

На оплате труда народных избранников и их помощников-консультантов сэкономили 10,65 млн грн.

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В Раде рассказали, что сэкономили на компенсации нардепам стоимости проезда, аренды жилья или аренды гостиничного номера 17 млн грн

17:24, 17 августа 2023
На оплате труда народных избранников и их помощников-консультантов сэкономили 10,65 млн грн.
В Раде рассказали, что сэкономили на компенсации нардепам стоимости проезда, аренды жилья или аренды гостиничного номера 17 млн грн
Фото: ВРУ

За первое полугодие 2023 года в парламенте удалось сэкономить средства, которые расходовались на оплату труда народных депутатов, их помощников-консультантов, средств на компенсации депутатам стоимости проезда, аренды жилья или аренды гостиничного номера, а также возмещении расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий Об этом рассказали в Аппарате Верховной Рады.

А именно на оплате труда народных избранников и их помощников-консультантов сэкономили 10,65 млн грн. На начислениях на оплату труда – 2,34 млн грн. И еще 17 млн на возмещении расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий, компенсации депутатам стоимости проезда, аренды жилья или съемки гостиничного номера.

В общей сложности – 30 млн грн.

Как сообщают в Аппарате Верховной Рады, было решено обратиться в Министерство финансов Украины с предложением перенаправить эти 30 миллионов бюджетных средств на нужды сил безопасности и обороны.

Напомним, что согласно закону о статусе народного депутата, народный депутат получает ежемесячно заработную плату со дня начала депутатских полномочий, а средства для возмещения расходов по осуществлению депутатских полномочий – со дня избрания. Также на период военного положения сняты некоторые ограничения по выплатам для народных депутатов, не участвующих в голосованиях. А именно, в мае 2022 года было остановлено действие ограничения, согласно которому за дни, в которые народный депутат без уважительных причин, определенных ч. 3 статьи 26 Регламента Верховной Рады Украины, не выполняет свои депутатские полномочия, предусмотренные законом, по представлению комитета, компетенции которого входят вопросы депутатской этики, народным депутатам не производятся выплаты, связанные с исполнением депутатских полномочий.

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Автор: Наталья Мамченко

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