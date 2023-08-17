В КГГА сделали важное заявление относительно повышения цен на проезд в общественном транспорте в Киеве

Повышения цены на проезд в общественном транспорте до завершения военного положения не будет.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

До завершения военного положения повышения цены на проезд в общественном транспорте не будет. Об этом сообщили в КГГА.

«Вопрос пересмотра цен на проезд в общественном транспорте Киева возможен только после нашей Победы и начала восстановления и развития всех сфер жизнедеятельности города, в том числе и общественного транспорта. Не поднимать цену на проезд – четкая позиция мэра города и моя тоже», – отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

Он пояснил, что в комментарии медиа говорил о необходимости повышения стоимости проезда исключительно при условиях быстрого послевоенного развития города.

Также мы писали, что киевлянам предлагают ответить, какие проблемы в сфере транспорта город должен решать в первую очередь.

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