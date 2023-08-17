В Житомире военные требуют справедливого суда для рэкетиров, задержанных по подозрению в вымогательстве денег у бойца ВСУ

Военные допускают, что рэкетиров могут отпустить под залог.

Фото: Житомир.info

В Житомирской области задержали банду рэкетиров, которые «выбивали» деньги из военнослужащего ВСУ и угрожали его беременной жене. Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 190 тысяч гривен с военнослужащего одной из боевых бригад, выполняющей задачи на передовой.

По данным СБУ, они ежедневно «выбивали» из людей большие суммы средств под вымышленными предлогами или через искусственно спровоцированные конфликтные ситуации.

17 августа на Соборной площади в Житомире собрались десятки военнослужащих, чтобы поддержать своего коллегу, у которого требовали деньги. Об этом пишет Житомир.info.

По словам военнослужащих, они узнали, что на заседание должны приехать знакомые злоумышленников и поддерживать их, поэтому это еще больше возмутило бойцов. Они предполагают, что рэкетиры могут откупиться и настаивают на избрании меры пресечения, которой они заслуживают.

«Они требовали деньги у воевавших военнослужащих у семей, которые получали средства за гибель военнослужащих – своих мужчин, родителей. Это не редкий случай был.

Информация об их действиях поступала постепенно и вот их взяли. Здесь в поддержку военнослужащих собрались военные из разных уголков Украины. Мы не знаем, сколько здесь соберется людей. Я думаю, что многие будут, потому что я думаю, что немало будет против того, чтобы таких людей отпускали, тем более у нас военное положение в государстве», - сказал изданию боец ВСУ.

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