Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Раде рассказали, что сэкономили на компенсации нардепам стоимости проезда, аренды жилья или аренды гостиничного номера 17 млн грн

На оплате труда народных избранников и их помощников-консультантов сэкономили 10,65 млн грн.

Роксолана Пидласа зарегистрировала проект изменений в Госбюджет по увеличению расходов Минобороны и Нацгвардии

576 млн грн нужны для закупки специальной техники для разминирования.

Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко предлагают ввести новый вид дисциплинарного взыскания для военнослужащих

Также в проекте предусмотрено поощрение для военнослужащих посредством возобновления в военном звании.

Речь не идет ни об освобождении от наказания, ни об автоматическом освобождении из-под стражи, – в Голосеевском суде прокомментировали резонанс вокруг дела об убийстве добровольца

Прокуратура квалифицировала действия двух обвиняемых по делу Алексея Щербины как хулиганство с применением огнестрельного оружия, а не как убийство.

Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения: Верховный Суд определил, что кроме физиологического аффекта имеют значение другие эмоциональные состояния

Если в заключении судебно-психологической экспертизы констатировано отсутствие именно физиологического аффекта, это еще не свидетельствует об отсутствии других проявлений состояния сильного душевного волнения - Кассационный уголовный суд.

  1. В Украине

В Житомире военные требуют справедливого суда для рэкетиров, задержанных по подозрению в вымогательстве денег у бойца ВСУ

17:13, 17 августа 2023
Военные допускают, что рэкетиров могут отпустить под залог.
В Житомире военные требуют справедливого суда для рэкетиров, задержанных по подозрению в вымогательстве денег у бойца ВСУ
Фото: Житомир.info

В Житомирской области задержали банду рэкетиров, которые «выбивали» деньги из военнослужащего ВСУ и угрожали его беременной жене. Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 190 тысяч гривен с военнослужащего одной из боевых бригад, выполняющей задачи на передовой.

По данным СБУ, они ежедневно «выбивали» из людей большие суммы средств под вымышленными предлогами или через искусственно спровоцированные конфликтные ситуации.

17 августа на Соборной площади в Житомире собрались десятки военнослужащих, чтобы поддержать своего коллегу, у которого требовали деньги. Об этом пишет Житомир.info.

По словам военнослужащих, они узнали, что на заседание должны приехать знакомые злоумышленников и поддерживать их, поэтому это еще больше возмутило бойцов. Они предполагают, что рэкетиры могут откупиться и настаивают на избрании меры пресечения, которой они заслуживают.

«Они требовали деньги у воевавших военнослужащих у семей, которые получали средства за гибель военнослужащих – своих мужчин, родителей. Это не редкий случай был.

Информация об их действиях поступала постепенно и вот их взяли. Здесь в поддержку военнослужащих собрались военные из разных уголков Украины. Мы не знаем, сколько здесь соберется людей. Я думаю, что многие будут, потому что я думаю, что немало будет против того, чтобы таких людей отпускали, тем более у нас военное положение в государстве», - сказал изданию боец ВСУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео