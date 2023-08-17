Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
У Раді розповіли, що зекономили на компенсації нардепам вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера 17 млн грн

На оплаті праці народних обранців та їх помічників-консультантів зекономили 10,65 млн грн.

Роксолана Підласа зареєструвала проект змін до Держбюджету щодо збільшення видатків Міноборони та Нацгвардії

576 млн грн потрібні для закупівлі спеціальної техніки для розмінування.

Мар’яна Безугла та Олексій Гончаренко пропонують запровадити новий вид дисциплінарного стягнення для військовослужбовців

Також у проекті передбачено заохочення для військовослужбовців у вигляді поновлення у військовому званні.

Не йдеться ані про звільнення від покарання, ані про автоматичне звільнення з-під варти, – у Голосіївському суді прокоментували резонанс навколо справи про вбивство добровольця

Прокуратура кваліфікувала дії двох обвинувачених у справі Олексія Щербини як хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї, а не як вбивство.

Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання: Верховний Суд визначив, що окрім фізіологічного афекту, мають значення інші емоційні стани

Якщо у висновку судово-психологічної експертизи констатовано відсутність саме фізіологічного афекту, це ще не свідчить про відсутність інших проявів стану сильного душевного хвилювання, - Касаційний кримінальний суд.

  1. В Україні

У Житомирі військові вимагають справедливого суду для рекетирів, яких затримали за підозрою у вимаганні грошей у бійця ЗСУ

17:13, 17 серпня 2023
Військові допускають, що рекетирів можуть відпустити під заставу.
У Житомирі військові вимагають справедливого суду для рекетирів, яких затримали за підозрою у вимаганні грошей у бійця ЗСУ
Фото: Житомир.info

На Житомирщині затримали банду рекетирів, які «вибивали» гроші з військовослужбовця ЗСУ і погрожували його вагітній дружині. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 190 тисяч гривень з військовослужбовця однієї з бойових бригад, яка виконує завдання на передовій. 

За даними СБУ, вони щодня «вибивали» з людей великі суми коштів під вигаданими приводами або через штучно спровоковані конфліктні ситуації.

17 серпня на Соборному майдані у Житомирі зібралися десятки військовослужбовців, щоб підтримати свого колегу, у якого вимагали гроші. Про це пише Житомир.info.

За словами військовослужбовців, вони дізналися, що на засідання мають приїхати знайомі зловмисників та підтримувати їх, тому це ще більше обурило бійців. Вони припускають, що рекетири можуть відкупитися та наполягають на обранні запобіжного заходу, на який ті заслуговують.

«Вони вимагали гроші у військовослужбовців, які воювали, у родин, які отримували кошти за загибель військовослужбовців – своїх чоловіків, батьків. Це не поодинокий випадок був. Інформація про їх діяння надходила поступово і от їх «взяли». Тут на підтримку військовослужбовців зібралися військові з різних куточків України. Ми не знаємо, скільки тут збереться людей. Я думаю, що багато буде, бо я думаю, що чимало буде проти того, щоб таких людей відпускали, тим паче у нас військовий стан у державі», - сказав виданню боєць ЗСУ.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

 

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео