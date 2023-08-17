У Житомирі військові вимагають справедливого суду для рекетирів, яких затримали за підозрою у вимаганні грошей у бійця ЗСУ

Військові допускають, що рекетирів можуть відпустити під заставу.

Фото: Житомир.info

На Житомирщині затримали банду рекетирів, які «вибивали» гроші з військовослужбовця ЗСУ і погрожували його вагітній дружині. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 190 тисяч гривень з військовослужбовця однієї з бойових бригад, яка виконує завдання на передовій.

За даними СБУ, вони щодня «вибивали» з людей великі суми коштів під вигаданими приводами або через штучно спровоковані конфліктні ситуації.

17 серпня на Соборному майдані у Житомирі зібралися десятки військовослужбовців, щоб підтримати свого колегу, у якого вимагали гроші. Про це пише Житомир.info.

За словами військовослужбовців, вони дізналися, що на засідання мають приїхати знайомі зловмисників та підтримувати їх, тому це ще більше обурило бійців. Вони припускають, що рекетири можуть відкупитися та наполягають на обранні запобіжного заходу, на який ті заслуговують.

«Вони вимагали гроші у військовослужбовців, які воювали, у родин, які отримували кошти за загибель військовослужбовців – своїх чоловіків, батьків. Це не поодинокий випадок був. Інформація про їх діяння надходила поступово і от їх «взяли». Тут на підтримку військовослужбовців зібралися військові з різних куточків України. Ми не знаємо, скільки тут збереться людей. Я думаю, що багато буде, бо я думаю, що чимало буде проти того, щоб таких людей відпускали, тим паче у нас військовий стан у державі», - сказав виданню боєць ЗСУ.