В Україні заочно судитимуть ватажка «лнр» Пасічника

Пасічнику інкриміновані умисні дії з метою зміни кордону України, публічні заклики до їх вчинення за попередньою змовою групою осіб, а також участь в організації і проведенні псевдореферендуму на окупованій території.

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо так званого голови "лнр" Леоніда Пасічника. Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Пасічнику інкриміновані умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України, публічні заклики до їх вчинення за попередньою змовою групою осіб, а також участь в організації і проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території.

Розслідування встановило, що з 2018 року Пасічник після так званих "чергових виборів" став очолювати незаконно створену псевдореспубліку. А 20 вересня 2022 року він підписав фейковий закон "Про референдум "лнр" з питання входження до складу рф на правах суб’єкта рф".

Пасічник систематично заявляв у пропагандистських місцевих і російських ЗМІ про необхідність приєднання "республіки" до росії.

На основі "документа" організовано підготовку постановчого волевиявлення, яке пройшло на тимчасово захопленій ворогом частині Луганщини. А після оприлюднення "результатів" Пасічник звернувся до Путіна з пропозицією про прийняття "лнр" до складу рф.

Відомо, що 30 вересня 2022 року він під час зустрічі з російським диктатором підписав незаконний договір про "приєднання" тимчасово захопленої території Луганської області до росії.

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