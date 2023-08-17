Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
У Великій Палаті ВС розповіли, як забезпечити єдність судової практики Верховного Суду

На розгляд Великої Палата потрібно передавати менше справ.

Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання: Верховний Суд визначив, що окрім фізіологічного афекту, мають значення інші емоційні стани

Якщо у висновку судово-психологічної експертизи констатовано відсутність саме фізіологічного афекту, це ще не свідчить про відсутність інших проявів стану сильного душевного хвилювання, - Касаційний кримінальний суд.

МОН позбавлять повноважень щодо здійснення ліцензування освітньої діяльності

Повноваження МОН отримає Державна служби якості освіти.

У законопроекті про скасування Господарського кодексу визначать терміни «домогосподарство» і «підприємництво»

У Комітеті з питань економічного розвитку відбулося засідання робочої групи щодо скасування Господарського кодексу за участі представників органів судової влади.

Поняття «повторюваність» як підстава для застосування санкції з боку Держпраці, - позиція ВС

Верховний Суд розʼяснив поняття «повторюваності» як умови застосування до правопорушника санкції, передбаченої абзацом третім частини другої статті 265 КЗпП України.

  1. В Україні

В Україні заочно судитимуть ватажка «лнр» Пасічника

21:25, 17 серпня 2023
Пасічнику інкриміновані умисні дії з метою зміни кордону України, публічні заклики до їх вчинення за попередньою змовою групою осіб, а також участь в організації і проведенні псевдореферендуму на окупованій території.
В Україні заочно судитимуть ватажка «лнр» Пасічника

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо так званого голови "лнр" Леоніда Пасічника. Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Пасічнику інкриміновані умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України, публічні заклики до їх вчинення за попередньою змовою групою осіб, а також участь в організації і проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території.

Розслідування встановило, що з 2018 року Пасічник після так званих "чергових виборів" став очолювати незаконно створену псевдореспубліку. А 20 вересня 2022 року він підписав фейковий закон "Про референдум "лнр" з питання входження до складу рф на правах суб’єкта рф".

Пасічник систематично заявляв у пропагандистських місцевих і російських ЗМІ про необхідність приєднання "республіки" до росії.

На основі "документа" організовано підготовку постановчого волевиявлення, яке пройшло на тимчасово захопленій ворогом частині Луганщини. А після оприлюднення "результатів" Пасічник звернувся до Путіна з пропозицією про прийняття "лнр" до складу рф.

Відомо, що 30 вересня 2022 року він під час зустрічі з російським диктатором підписав незаконний договір про "приєднання" тимчасово захопленої території Луганської області до росії.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва