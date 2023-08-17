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  1. В Украине

В Украине будут заочно судить главаря «лнр» Пасечника

21:25, 17 августа 2023
Пчеловоду инкриминированы умышленные действия с целью изменения границы Украины, публичные призывы к их совершению по предварительному сговору группой лиц, а также участие в организации и проведении псевдореферендума на оккупированной территории.
В Украине будут заочно судить главаря «лнр» Пасечника

Прокуроры Луганской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении так называемого главы "лнр" Леонида Пасечника. Об этом сообщил Офис Генпрокурора.

Пасечнику инкриминированы умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, публичные призывы к их совершению по предварительному сговору группой лиц, а также участие в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории.

Расследование установило, что с 2018 года Пасечник после так называемых "очередных выборов" возглавил незаконно созданную псевдореспублику. А 20 сентября 2022 года он подписал фейковый закон "О референдуме "лнр" по вопросу вхождения в состав рф на правах субъекта рф".

Пасечник систематически заявлял в пропагандистских местных и российских СМИ о необходимости присоединения "республики" к россии.

На основе "документа" была организована подготовка постановочного волеизъявления, которое прошло во временно захваченной врагом части Луганщины. А после обнародования "результатов" Пасечник обратился к Путину с предложением о принятии "лнр" в состав рф.

Известно, что 30 сентября 2022 года Пасечник во время встречи с российским диктатором подписал незаконный договор о "присоединении" временно захваченной территории Луганской области к рф. 

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