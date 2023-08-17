Роксолана Пидласа зарегистрировала проект изменений в Госбюджет по увеличению расходов Минобороны и Нацгвардии

576 млн грн нужны для закупки специальной техники для разминирования.

Председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа вместе с коллегами зарегистрировали законопроект 9618, который предусматривает внесение изменений в приложение №3 Государственного бюджета Украины на 2023 год. Он разработан с целью предусмотрения дополнительных средств Министерству обороны и Министерству внутренних дел (для Национальной гвардии Украины) на закупку специальной техники для разминирования.

«За несколько месяцев активного контрнаступления мы потеряли много специальной техники для разминирования. Кроме того, количество техники для разминирования, полученное Украиной от стран Запада, никоим образом не сравнимо с общим объемом потребностей украинской армии. ВС РФ плотно заминировали противотанковыми и противопехотными минами участки фронта, расположенные перед их укрепленными оборонительными рубежами. Это значительно замедляет скорость продвижения сил обороны Украины, ведь есть недостаток в количестве специальной техники для разминирования.

В то же время, оборонно-промышленный комплекс Украины имеет возможность производить средства разминирования на государственных предприятиях. Получение и реализация таких оборонных заказов без привлечения иностранного подрядчика окажет положительное влияние на украинский ОПК», - указывают авторы.

Следовательно, учитывая полученную информацию (с грифом «Для служебного пользования») от Сил обороны Украины о потребностях в обеспечении указанной техникой, а также получив информацию от АО «Украинская оборонная промышленность» о производственных возможностях оборонно-промышленного комплекса Украины в пределах до 2024 года , законопроектом предлагается предусмотреть выделение дополнительных средств Министерству обороны Украины и Министерству внутренних дел Украины (для Национальной гвардии Украины) в объеме 576 млн. гривен для закупки специальной техники для разминирования.

Изыскать соответствующую сумму средств предлагается за счет уменьшения на 576 млн грн объема бюджетных назначений Министерства финансов Украины (общегосударственные расходы и кредитование) по бюджетной программе «Резервный фонд».

Автор: Наталя Мамченко

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